2020-03-18T06:28:06+03:00
Общество

Владимир Путин отметил заслуги рязанского ученого-фармаколога

Заведующая кафедрой РязГМУ Елена Якушева стала Заслуженным работником высшей школы РФ
Александр РАДЫГИН
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Фото: РязГМУ имени Павлова.Фото: РязГМУ имени Павлова.
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Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» Якушевой Елене Николаевне - заведующей кафедрой фармакологии Рязанского государственного медицинского университета. Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

ДОСЬЕ «КП»

Якушева Елена Николаевна с отличием лечебный факультет Рязанского мединститута имени академика Павлова в 1982 году.

С 1982 по 1985 год обучалась в очной аспирантуре по специальности «фармакология».

С сентября 2010 года заведует кафедрой фармакологии.

В 2009 году Елена Якушева успешно защитила докторскую диссертацию на тему «Оптимизация отбора лекарственных средств в формулярные перечни на основе гармонизации нормативных документов, клинико-фармакологического и фармакоэкономического анализа». В 2014 году ей присвоили ученое звание профессора.

С 2010 года Елена Якушева инициировала новое перспективное научное направление в работе кафедры фармакологии, связанное с изучением белков-транспортеров лекарственных средств, прогнозирования межлекарственных взаимодействий.

На базе лабораторий университета и кафедры организован полный цикл исследований лекарственных препаратов на этапах in vitro и in vivo (в эксперименте и клинике) на принадлежность к субстратам, ингибиторам и индукторам гликопротеина-Р – клинически значимого белка-транспортера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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