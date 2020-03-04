2020-03-04T18:25:17+03:00
Общество

Владимир Путин отметил заслуги ректора рязанского вуза

Руководитель РГАТУ Николай Бышов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
Яков РЫКОВ
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Фото: РОО "ЕР".Фото: РОО "ЕР".
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Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении ректора Рязанского государственного агротехнологического университета Николая Бышова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Об этом сообщается на сайте главы государства.

ДОСЬЕ «КП»

Бышов Николай Владимирович родился 24 августа 1963 года в селе Пальные Рыбновского района.

В 1985 году с отличием окончил Рязанский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства». После института работал инженером в колхозе имени Фрунзе.

В ноябре 1985 года был призван в ряды Советской Армии, после службы вернулся в родной колхоз.

С января 1989 года – сотрудник РГАТУ: ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой эксплуатации машинно-тракторного парка.

С октября 2001 по июнь 2009 года – декан инженерного факультета.

В июне 2009 года назначен на должность проректора по учебной работе, с 1 марта 2010 года – первый проректор. В мае 2010 года был избран ректором университета.

Доктора технических наук, профессор. Автор более 345 научных трудов и 69 патентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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