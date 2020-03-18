В Рязанской области перенесут сроки весенней охоты

18 Март 2020 2020-03-18T05:58:12+03:00

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В Рязанской области могут перенести сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь. Соответствующий проект постановления губернатора Николая Любимова размещен на сайте облправительства.

Согласно документу, в южных районах региона: Александро-Невский, Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Шацкий — сезон весенней охоты планируют открыть 28 марта на десять дней.

В северных районах: Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский — с 4 апреля на 10 календарных дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU