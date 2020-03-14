14 Март 2020 2020-03-14T17:29:12+03:00

В Рязани закончились деньги для охотников за добычу лисицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На отстрел рыжих хищников в регионе выделили 380 тысяч рублей. Тушку каждого добытого животного власти оценили в 750 рублей

Изменить размер текста: A A

В Рязани закончились деньги на выплату вознаграждения за добычу лисицы. Об этом сообщает Клуб охотников.

«Сегодня звонил в бухгалтерию главного управления ветеринарной станции по Рязанской области. Сказали, что деньги, выделенные на определенное количество лисиц, закончились. Надеются, что еще выделят, и тогда перечислят, так как очень много поступает документов об отстреле», — говорится в сообщении одного из охотников.

По словам рязанца, уже на 25 февраля денег в бюджете не было.

Напомним, за отстрел лисицы в конце декабря 2019 года областные власти установили размер денежного вознаграждения в размере 750 рублей за одну тушку. Согласно программе «Развитие государственной ветеринарной службы Рязанской области», в 2020, а также, в 2021 и 2022 годах из регионального бюджета на эти цели предусмотрено по 380 тысяч рублей — это чуть более 500 убитых животных в год.

Официальной информации по невыплате вознаграждений за добычу лисиц, к настоящему времени не поступало.

СПРАВКА «КП»

Резервуаром бешенства на территории Рязанской области является красная лисица, численность которой в разы превышает рекомендованную Международным эпизоотическим бюро. Поэтому угроза вспышки заболевания существует постоянно, несмотря на наличие средств специфической профилактики заболевания.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязанской области объявили охоту на волков и лисиц

Охотиться на хищников можно в лесах девяти районов региона до 20 апреля (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU