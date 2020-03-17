2020-03-17T16:05:52+03:00
Недвижимость

Уже месяц жильцы рязанской высотки живут без лифта. Причина: пьяный сосед

Он разнес кабину практически в щепки. Мужчине не понравилось, как работает подъемное устройство
Иван АНТОНОВ
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Жители дома 31а по улице Зубковой живут без лифта. Причина в том, что один слишком темпераментный их сосед в нетрезвом виде разнес кабину. Руководство управляющей компании пригрозило ему санкциями. Был составлен договор примирения сторон, мужчина добровольно внес деньги за нанесенный материальный ущерб. В редакции есть все его данные: по этическим соображениям мы их не публикуем.

Специализированная организация заказала необходимые детали, сейчас они в пути. Об этом «Комсомолке» рассказал ее руководитель. По его словам, в ближайшее время люди смогут пользоваться лифтом. В пятницу, 20 марта, детали прибудут в Рязань, а в понедельник, 23 марта, специалисты проведут ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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