В рязанской поликлинике появился лифт с Wi-Fi
В Рязани в городской поликлинике №2 заменили лифт. Интересно, что новая грузоподъемная машина, рассчитанная на 630 килограммов, оснащена Wi-Fi.
Пресс-служба областного минздрава пишет, что комфортность перемещений между этажами помимо этого обеспечивают поручни для маломобильных граждан, наличие зеркала и плавность движения кабины. Пожарная сигнализация и система звукового информирования также присутствуют.
Кроме того, намечаются капитальный ремонт и замена второго лифта. Произойти это должно уже в 2020 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU