В рязанской поликлинике появился лифт с Wi-Fi

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:36:46+03:00

Капремонт и замена второй грузоподъемной машины планируется в 2020-м

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В Рязани в городской поликлинике №2 заменили лифт. Интересно, что новая грузоподъемная машина, рассчитанная на 630 килограммов, оснащена Wi-Fi.

Пресс-служба областного минздрава пишет, что комфортность перемещений между этажами помимо этого обеспечивают поручни для маломобильных граждан, наличие зеркала и плавность движения кабины. Пожарная сигнализация и система звукового информирования также присутствуют.

Кроме того, намечаются капитальный ремонт и замена второго лифта. Произойти это должно уже в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU