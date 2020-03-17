Власти Рязани хотят закрыть семь троллейбусных маршрутов
Администрация Рязани собирается закрыть семь убыточных троллейбусных маршрутов. Об этом сообщает депутат Рязанской городской Думы Алексей Захаров. По его словам, 11 марта начальник управления транспорта Андрей Михно направил в гордуму документ о планах властей по развитию городского транспорта. В нем чиновник указал семь маршрутов, которые являются наиболее убыточными для МУП «УРТ» — это троллейбусы №№1, 2, 4, 6, 8, 12, 15.
По мнению управления транспорта, данные маршруты имеют окупаемость от 36 до 82%. В качестве мер решения данной проблемы является закрытие нерентабельных маршрутов.
«Еще раз, городская администрация рассматривает возможность закрытия 7 из 14 троллейбусных маршрутов. Они не говорят, почему половина городских троллейбусов имеют убыток. Они не говорят, почему, и, главное, кем городской транспорт доведен до такого состояния. Они хотят уничтожить половину рязанских троллейбусов! И это при том, что существенная часть из названых маршрутов вообще не имеет альтернативы!» - отметил депутат в своем telegram-канале.
Вопрос о закрытии семи троллейбусных маршрутов рассмотрят 19 марта на заседании комитета по ЖКХ Рязанской городской Думы.
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ИСТОЧНИК KP.RU