Власти Рязани хотят закрыть семь троллейбусных маршрутов

17 Март 2020 2020-03-17T05:36:21+03:00

По мнению чиновников, только так можно выйти на окупаемость. Проблемный вопрос скоро рассмотрят депутаты городской Думы на очередном заседании комитета по ЖКХ

Изменить размер текста: A A

Администрация Рязани собирается закрыть семь убыточных троллейбусных маршрутов. Об этом сообщает депутат Рязанской городской Думы Алексей Захаров. По его словам, 11 марта начальник управления транспорта Андрей Михно направил в гордуму документ о планах властей по развитию городского транспорта. В нем чиновник указал семь маршрутов, которые являются наиболее убыточными для МУП «УРТ» — это троллейбусы №№1, 2, 4, 6, 8, 12, 15.

По мнению управления транспорта, данные маршруты имеют окупаемость от 36 до 82%. В качестве мер решения данной проблемы является закрытие нерентабельных маршрутов.

«Еще раз, городская администрация рассматривает возможность закрытия 7 из 14 троллейбусных маршрутов. Они не говорят, почему половина городских троллейбусов имеют убыток. Они не говорят, почему, и, главное, кем городской транспорт доведен до такого состояния. Они хотят уничтожить половину рязанских троллейбусов! И это при том, что существенная часть из названых маршрутов вообще не имеет альтернативы!» - отметил депутат в своем telegram-канале.

Вопрос о закрытии семи троллейбусных маршрутов рассмотрят 19 марта на заседании комитета по ЖКХ Рязанской городской Думы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Чиновники пообещали к апрелю увеличить количество автобусов и троллейбусов

Сейчас в ежедневном режиме на маршруты в Рязани выходят 200 единиц общественного транспорта. Власти заверили, что добавят еще (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU