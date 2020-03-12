2020-03-12T20:40:01+03:00
Авто

В Соколовке подорожал проезд по платному путепроводу

Речь идет только о проезде сверхгабаритных фур. Для других категорий – пока без изменений
Яков РЫКОВ
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Фото: ГТРК "Ока".Фото: ГТРК "Ока".
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В Рязани подорожал проезд по платному путепроводу в поселке Соколовка, сообщает ГТРК «Ока». Речь идет пока только о проезде сверхгабаритных фур.

Теперь фуры выше 2,60 метров относятся к самостоятельной третьей категории, и платят за проезд по развязке 90 рублей — так решил инвестор.

Стоимость проезда в 50 рублей, которая действовала ранее, сохранилась лишь для грузовых машин меньших габаритов. Легковые автомобили высотой до 210 см, как и прежде, могу проехать за 25 рублей.

Напомним, строительство еще одного платного путепровода полным ходом идет в Ряжске. Большинство местных жителей города против этого решения (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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