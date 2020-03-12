В Соколовке подорожал проезд по платному путепроводу
В Рязани подорожал проезд по платному путепроводу в поселке Соколовка, сообщает ГТРК «Ока». Речь идет пока только о проезде сверхгабаритных фур.
Теперь фуры выше 2,60 метров относятся к самостоятельной третьей категории, и платят за проезд по развязке 90 рублей — так решил инвестор.
Стоимость проезда в 50 рублей, которая действовала ранее, сохранилась лишь для грузовых машин меньших габаритов. Легковые автомобили высотой до 210 см, как и прежде, могу проехать за 25 рублей.
Напомним, строительство еще одного платного путепровода полным ходом идет в Ряжске. Большинство местных жителей города против этого решения (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU