11 Март 2020 2020-03-11T10:29:14+03:00

На трассах в Рязанской области могут увеличить скоростной режим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Росавтодоре хотят предоставить водителям возможность разгоняться до 110 километров в час

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В федеральном дорожном агентстве (Росавтодор) хотят рассмотреть варианты повышения скоростного режима. В настоящее время речь идет о нескольких участках трасс страны, в том числе – в Рязанской области.

Чиновники предполагают повысить лимит разрешенной скорости до 110 км/час, а на новых платных магистралях можно будет разгоняться до 130 км/час. Вместе, с тем, как цитирует пресс-службу Росавтодора телеканал «Звезда», движение на региональных трассах могут наоборот ужесточить.

Напомним, в 2019 году повышение скоростного режима установили на 44 участках дорог России.

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О нововведении рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU