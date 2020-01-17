2020-01-17T12:57:13+03:00
Авто

Камеры на солотчинском мосту стали считать среднюю скорость

Если получится свыше 70 км/ч, это будет нарушением
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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На мосту через Оку на трассе Рязань – Спас-Клепики с недавнего времени начали работать камеры, измеряющие среднюю скорость транспортных средств. Они установлены на въезде на переправу и съезде с нее, сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Если прежде водители могли притормаживать непосредственно перед камерами, а, миновав их, нарушать скоростной режим, то теперь лихачам все равно придется заплатить штраф. Произойдет это в том случае, если средняя скорость, с которой автомобиль преодолел известное расстояние, превысит разрешенную.

Напомним, на солотчинском мосту действует ограничение 50 км/ч. То есть, с учетом нештрафуемого порога, при автоматическом подсчете не должно получиться больше 70 км/ч.

Ранее аналогичный способ борьбы с нарушителями опробовали на Северном обходе.

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Министерство транспорта и автомобильных дорог тогда обещало подумать над этим вопросом. Итог известен (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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