В Рязанской области реализуют 185 проектов местных инициатив

7 Март 2020 2020-03-07T14:12:43+03:00

Из областного бюджета на них выделили 177,5 млн рублей

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В Рязанской области выбрали 185 проектов (23 из них - в Рязани), которые воплотят в жизнь в 2020 году по программе поддержки местных инициатив. Из областного бюджета на их реализацию направили 177,5 млн рублей.

Изначально в министерство по делам территорий, которое занималось конкурсным отбором, поступило более 300 заявок. Обязательное условие: инициаторы обеспечивают не менее 5% совокупных затрат, муниципальное образование – не менее 15%. Сумма субсидий ограничивалась 2 млн рублей, причем максимальную поддержку получил целый ряд проектов, это:

- установка спортивно-игрового комплекса и многофункциональной спортплощадки в поселке Октябрьский Михайловского района (каждый объект по 2 млн.);

- благоустройство территории школы №4 в Скопине;

- устройство массовой зоны отдыха перед зданием Дома культуры микрорайона Октябрьский в Скопине;

- ремонт мемориала Победы в городе Кораблино;

- обустройство центральной площади города Кораблино для организации досуга жителей (1 этап);

- благоустройство площади Победы с устройством мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны в Спасске-Рязанском;

- благоустройство городского кладбища в городе Сасово;

- благоустройство территории парка 40 лет ВЛКСМ в городе Сасово;

- обустройство территории сквера 620-летия Елатьмы.

Кроме того, сразу две субсидии на общую сумму почти 4 млн рублей на украшение города к Новому году получит Касимов, который назначили Новогодней столицей региона. Деньги также пойдут на детские площадки, хоккейные коробки, ремонт домов культуры, дорог, тротуаров и даже на обустройство площадок для сбора мусора. В Новомичуринске, например, задумали установить памятник биологу Ивану Мичурину. Но больше всего проектов, пожалуй, связано с мемориалами Великой Отечественной войны.

С полным перечнем проектов местных инициатив, получивших финансирование, можно ознакомиться в протоколе конкурсной комиссии (начиная со страницы 34).

ИСТОЧНИК KP.RU