Суд заочно арестовал рязанца, который скрывается в Испании около 3 лет
В Советском районном суде рассмотрели ходатайство старшего следователя УМВД России по Рязанской области о взятии под стражу рязанца, обвиняемого в мошенничестве и объявленного в международный розыск, сообщает пресс-служба райсуда.
По данным следствия, рязанец обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое установлено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Однако, обвиняемый скрылся от полиции и с 29 октября 2017 года находится в Испании.
Защитник обвиняемого возражал против удовлетворения ходатайства следователя, ссылаясь на то, что ходатайство рассматривается в отсутствие обвиняемого, что исключает возможность выяснения его позиции.
Выслушав мнения участников процесса, проверив представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство следователя.
Теперь, как только обвиняемого в мошенничестве задержат, его сразу отправят в СИЗО сроком на один месяц включительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU