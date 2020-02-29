Суд заочно арестовал рязанца, который скрывается в Испании около 3 лет

29 Февр. 2020 2020-02-29T11:27:36+03:00

Рязанец скрылся от следствия в Испании. Но суд все равно его заочно арестовал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственные органы обвиняют мужчину в крупном мошенничестве. Ему грозит до 6 лет лишения свободы

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В Советском районном суде рассмотрели ходатайство старшего следователя УМВД России по Рязанской области о взятии под стражу рязанца, обвиняемого в мошенничестве и объявленного в международный розыск, сообщает пресс-служба райсуда.

По данным следствия, рязанец обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое установлено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Однако, обвиняемый скрылся от полиции и с 29 октября 2017 года находится в Испании.

Защитник обвиняемого возражал против удовлетворения ходатайства следователя, ссылаясь на то, что ходатайство рассматривается в отсутствие обвиняемого, что исключает возможность выяснения его позиции.

Выслушав мнения участников процесса, проверив представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство следователя.

Теперь, как только обвиняемого в мошенничестве задержат, его сразу отправят в СИЗО сроком на один месяц включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU