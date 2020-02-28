Бывшего зампреда рязанского правительства освободили по УДО

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:27:42+03:00

При этом Дмитрий Андреев по-прежнему должен выплатить свыше 15 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Рязанский областной суд отменил решение Скопинского райсуда и удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-зампреда регионального правительства Дмитрия Андреева.

Напомним, что экс-чиновник отбывал наказание за взятку и мошенничество в особо крупном размере. 21 февраля 2018 года суд назначил ему 6 лет колонии строго режима и 15 миллионов рублей штрафа. До этого, с октября 2015 года Андреев находился в СИЗО.

На свободу бывший зампред вышел еще 10 февраля. При этом суд удовлетворил его ходатайство лишь частично: обязанность заплатить штраф с Дмитрия Андреева не сняли.

По информации из банка данных ФССП, долг в размере 14 миллионов 965 тысяч рублей и исполнительный сбор - более 1 миллиона рублей - Андреев еще не оплатил.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Бывшего зампреда рязанского правительства Андреева осудили на 6 лет

Наказание также предусматривает многомиллионный штраф, конфискацию квартиры в Подмосковье и лишение права занимать административные должности (подробнее).

Бывшему зампреду рязанского правительства Андрееву облсуд не смягчил приговор

Осужденный за взяточничество экс-чиновник заплатит 15-миллионный штраф и проведет в колонии остаток 6-летнего срока (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU