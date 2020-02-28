Бывшего зампреда рязанского правительства освободили по УДО
Рязанский областной суд отменил решение Скопинского райсуда и удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-зампреда регионального правительства Дмитрия Андреева.
Напомним, что экс-чиновник отбывал наказание за взятку и мошенничество в особо крупном размере. 21 февраля 2018 года суд назначил ему 6 лет колонии строго режима и 15 миллионов рублей штрафа. До этого, с октября 2015 года Андреев находился в СИЗО.
На свободу бывший зампред вышел еще 10 февраля. При этом суд удовлетворил его ходатайство лишь частично: обязанность заплатить штраф с Дмитрия Андреева не сняли.
По информации из банка данных ФССП, долг в размере 14 миллионов 965 тысяч рублей и исполнительный сбор - более 1 миллиона рублей - Андреев еще не оплатил.
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ИСТОЧНИК KP.RU