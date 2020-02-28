Рязанские ученые создали уникальный прибор для лечения ран и ожогов

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:13:19+03:00

Лампа в инновационном аппарате «Заря» разогревается за пару секунд, что дает бактерицидный эффект

Изменить размер текста: A A

Специалисты рязанского приборного завода вместе с учеными Бауманского университета создали инновационный аппарат для лечения ран, ожогов и воспалений, сообщает АГН «Москва». Устройство, получившее название «Заря», работает на основе технологии высокоинтенсивного импульсного оптического излучения и не имеет прямых аналогов. Отмечается, что «Зарю» можно использовать не только для лечения повреждений и заболеваний кожи, но и для профилактики и лечения гриппа, ангины.

Работает прибор следующим образом: специальная лампа разогревается за короткое электрическим разрядом, что дает бактерицидный эффект. В сравнении с ультрафиолетовыми лампами прибор сокращает продолжительность процедуры с 10 минут до нескольких секунд.

«В состав аппарата входит облучатель со специализированной лампой, которая обеспечивает высокоинтенсивное оптическое свечение мегаваттного класса со спектром, полностью аналогичным солнечному свету», — говорится в сообщении пресс-службы АО «Концерн Радиоэлектронные технологии».

Процедура сертификации прибора планируется завершить в 2021 году.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанские ученые изобрели абсолютно новый челюстной протез

Революционная методика позволяет избавиться от нескольких недостатков, которые присущи нынешним модификациям (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU