2020-02-28T17:13:19+03:00
Наука

Рязанские ученые создали уникальный прибор для лечения ран и ожогов

Лампа в инновационном аппарате «Заря» разогревается за пару секунд, что дает бактерицидный эффект
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Сейчас прибор «Заря» проходит сертификацию.Сейчас прибор «Заря» проходит сертификацию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Специалисты рязанского приборного завода вместе с учеными Бауманского университета создали инновационный аппарат для лечения ран, ожогов и воспалений, сообщает АГН «Москва». Устройство, получившее название «Заря», работает на основе технологии высокоинтенсивного импульсного оптического излучения и не имеет прямых аналогов. Отмечается, что «Зарю» можно использовать не только для лечения повреждений и заболеваний кожи, но и для профилактики и лечения гриппа, ангины.

Работает прибор следующим образом: специальная лампа разогревается за короткое электрическим разрядом, что дает бактерицидный эффект. В сравнении с ультрафиолетовыми лампами прибор сокращает продолжительность процедуры с 10 минут до нескольких секунд.

«В состав аппарата входит облучатель со специализированной лампой, которая обеспечивает высокоинтенсивное оптическое свечение мегаваттного класса со спектром, полностью аналогичным солнечному свету», — говорится в сообщении пресс-службы АО «Концерн Радиоэлектронные технологии».

Процедура сертификации прибора планируется завершить в 2021 году.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанские ученые изобрели абсолютно новый челюстной протез

Революционная методика позволяет избавиться от нескольких недостатков, которые присущи нынешним модификациям (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улице Новоселов незнакомец сорвал с рязанца золотую цепочку
Баста даст концерт в рязанском ДС «Олимпийский»
Рязанские ученые создали уникальный прибор для лечения ран и ожогов
В центре Рязани на несколько дней запретят парковку автомобилей
В рязанской ИК начали производить контейнеры для сбора мусора
В Рязанской области дан старт предварительному голосованию
Два рязанских военкома пытались за деньги освободить призывника от армии
Две рязанки устроили потасовку во время выступления Татьяны Булановой
Рязанца, которого искали целый год, нашли закопанным в подвале
Парковый квартал «Голландия»: новая концепция «4 сезона»
В Рязани продлили маршрут №66
Под Рязанью сняли на видео лося, перебегавшего дорогу
Несколько десятков домов Рязани останутся без электричества
У охранника ЧОП в поезде под Рязанью украли служебный пистолет
На месте троллейбусного депо №1 хотят построить трехэтажную школу