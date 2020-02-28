Рязанские ученые создали уникальный прибор для лечения ран и ожогов
Специалисты рязанского приборного завода вместе с учеными Бауманского университета создали инновационный аппарат для лечения ран, ожогов и воспалений, сообщает АГН «Москва». Устройство, получившее название «Заря», работает на основе технологии высокоинтенсивного импульсного оптического излучения и не имеет прямых аналогов. Отмечается, что «Зарю» можно использовать не только для лечения повреждений и заболеваний кожи, но и для профилактики и лечения гриппа, ангины.
Работает прибор следующим образом: специальная лампа разогревается за короткое электрическим разрядом, что дает бактерицидный эффект. В сравнении с ультрафиолетовыми лампами прибор сокращает продолжительность процедуры с 10 минут до нескольких секунд.
«В состав аппарата входит облучатель со специализированной лампой, которая обеспечивает высокоинтенсивное оптическое свечение мегаваттного класса со спектром, полностью аналогичным солнечному свету», — говорится в сообщении пресс-службы АО «Концерн Радиоэлектронные технологии».
Процедура сертификации прибора планируется завершить в 2021 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU