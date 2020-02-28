В Рязанской области дан старт предварительному голосованию

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:13:52+03:00

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«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию. 28 февраля состоялось заседание президиума регионального политсовета. В 2020 году жители Рязанской области будут выбирать депутатов законодательного собрания. Кроме этого, состоятся довыборы в городскую Думу и 31 кампания по выборам в органы местного самоуправления.

По словам секретаря регионального отделения «Единой России» Аркадия Фомина, предварительное голосование партия проводит в соответствии с Уставом.

Лидер рязанских единороссов обратил внимание на особенности проведения праймериз в регионе в этом году.

— Новшеств несколько. Так, потенциальным кандидатам необходимо написать свои предложения по реализации Послания президента России Федеральному Собранию. Также те кандидаты, которые победят на выборах от «Единой России», будут обязаны войти в партийную фракцию, — отметил Аркадий Фомин.

Секретарь регионального отделения напомнил, что зарегистрированные кандидаты должны будут принимать участие во встречах с жителями и не менее чем в двух дебатах, имеют право вести агитацию, не запрещенную законодательством.

— Мы рассчитываем на широкое привлечение молодежи для участия в праймериз, — подчеркнул Аркадий Фомин. — 13 февраля запущен кадровый проект «ПолитСтартап», который направлен на помощь молодым кандидатам сделать первые шаги в политике, обучить навыкам публичных выступлений, работе с избирателями, агитации под руководством федеральных и региональных наставников. На сегодняшний день в проекте зарегистрировались 45 рязанцев.

На заседании президиума регионального политсовета был сформирован оргкомитет по предварительному голосованию, в который вошли представители разных сфер, общественности, молодежи и средств массовой информации. Прием документов от желающих принять участие в партийных праймериз начнется 2 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU