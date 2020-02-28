Два рязанских военкома пытались за деньги освободить призывника от армии
Сотрудники военного комиссариата пытались за взятку помочь освободить призывника от военной службы, сообщает прокуратура Рязанского военного гарнизона.
Установленного, что двое сотрудников, проходящих службу в одном из военкоматов города, пытались за денежное вознаграждение в качестве посредников помочь молодому человеку освободиться от призыва в армию.
В результате военный следственный отдел по Рязанскому гарнизону возбудил в отношении злоумышленников уголовное дело по статье УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц».
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ИСТОЧНИК KP.RU