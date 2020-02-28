Два рязанских военкома пытались за деньги освободить призывника от армии

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:22:15+03:00

Два сотрудника военкомата выступили в качестве посредников по коррупционной статье. Теперь ими занимается военный следком. Фото: Александр ГЛУЗ

После прокурорской проверки материалы дела направились в военный Следственный комитет

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Сотрудники военного комиссариата пытались за взятку помочь освободить призывника от военной службы, сообщает прокуратура Рязанского военного гарнизона.

Установленного, что двое сотрудников, проходящих службу в одном из военкоматов города, пытались за денежное вознаграждение в качестве посредников помочь молодому человеку освободиться от призыва в армию.

В результате военный следственный отдел по Рязанскому гарнизону возбудил в отношении злоумышленников уголовное дело по статье УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц».

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ИСТОЧНИК KP.RU