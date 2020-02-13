С отчисленного из училища ВДВ курсанта взыскали более 250 тысяч рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:42:42+03:00

С отчисленного курсанта училища ВДВ взыскали более 250 тысяч рублей. Фото: Николай ХИЖНЯК

Молодой человек не смог окончить военный вуз, так как вылетел из-за неуспеваемости. Согласно контракту, ему необходимо возместить траты на его обучение

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Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрел гражданское дело по иску начальника воздушно-десантного училища к бывшему курсанту о взыскании денег, затраченных на его военную и специальную подготовку.

Установлено, что молодого человека 1 августа 2014 года зачислили курсантом на первый курс училища. В тот же день он заключил контракт с Министерством обороны РФ в лице начальника училища о прохождении военной службы. Согласно контракту, фиксированная сумма, подлежащая возмещению, составляет 116 870 рублей в год.

В октябре 2016 года начальник училища подписал приказ об отчислении курсанта из-за его неуспеваемости. Так как за время обучения (2,2 года) на военную и специальную подготовку военнослужащего государство потратило 253 218 рублей, то начальник училища просил суд взыскать с бывшего курсанта эту сумму и госпошлину в размере 5 732 рубля.

Сам ответчик размер денежных средств, затраченных на его военную и специальную подготовку, не оспаривал, и сумму иска признал в полном объеме.

Изучив представленные документы, суд пришел к выводу, что иск начальника училища подлежит удовлетворению.

Решение суда вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU