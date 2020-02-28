Рязанца, которого искали целый год, нашли закопанным в подвале

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:52:43+03:00

Мужчина бесследно исчез в феврале 2019 года. Целый год его искали следователи, полицейские и поисково-спасательные отряды. В итоге нашли только его останки Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Следователи Железнодорожного МСО расследуют уголовное дело по факту исчезновения 30-летнего рязанца. По данным следствия, мужчина ушел из дома 19 февраля прошлого года и с этого времени о его местонахождении не было известно.

Во время следствия рассматривались различные версии. Установлено, что в этот день мужчина находился в компании малознакомых людей в частном доме на улице Голенчинской, откуда с их слов ушел. На его поиски были задействованы большие силы, в том числе поисково-спасательных отрядов.

При проверке одной из версий, удалось установить лицо, причастное к исчезновению рязанца. После очередного допроса подозреваемый показал место сокрытия тела и дал признательные показания.

По данным следствия, вечером 19 февраля на улице Голенчинской 30-летний рязанец во время конфликта с малознакомыми был задушен. Чтобы скрыть следы преступления, его тело перевезли и закопали в подвале заброшенного дома на территории садоводческого товарищества.

В настоящее время подозреваемый в убийстве взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU