Рязанца, которого искали целый год, нашли закопанным в подвале
Следователи Железнодорожного МСО расследуют уголовное дело по факту исчезновения 30-летнего рязанца. По данным следствия, мужчина ушел из дома 19 февраля прошлого года и с этого времени о его местонахождении не было известно.
Во время следствия рассматривались различные версии. Установлено, что в этот день мужчина находился в компании малознакомых людей в частном доме на улице Голенчинской, откуда с их слов ушел. На его поиски были задействованы большие силы, в том числе поисково-спасательных отрядов.
При проверке одной из версий, удалось установить лицо, причастное к исчезновению рязанца. После очередного допроса подозреваемый показал место сокрытия тела и дал признательные показания.
По данным следствия, вечером 19 февраля на улице Голенчинской 30-летний рязанец во время конфликта с малознакомыми был задушен. Чтобы скрыть следы преступления, его тело перевезли и закопали в подвале заброшенного дома на территории садоводческого товарищества.
В настоящее время подозреваемый в убийстве взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU