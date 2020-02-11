2020-02-11T16:44:37+03:00
Происшествия

В Кадомском районе нашли обезображенный животными труп мужчины

Пенсионер из деревни Шмелевка получил пенсию и запил. Несколько дней его не могли найти
Яков РЫКОВ
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В Кадомском районе нашли обезображенный животными труп мужчины.В Кадомском районе нашли обезображенный животными труп мужчины.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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10 февраля в селе Чермные Кадомского района под забором одного из домов местные жители обнаружили труп мужчины. Прохожие узнали в нем 64-летнего жителя деревни Шмелевка (расположена в трех километрах от села Чермные – Ред.), пропавшего еще 20 января.

Как сообщил издательству «Пресса» старший следователь Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области Иван Филиппов, внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, хотя труп заметно обезображен животными.

По словам жителей, погибший мужчина жил один, вел асоциальный образ жизни – употреблял спиртные напитки. В январе получил пенсию и запил. Видели его в последний раз 19 января. Ближайших родственников у него в районе нет.

В настоящее время по факту обнаружения трупа следователи проводят проверку, чтобы установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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