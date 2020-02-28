В Рязани продлили маршрут №66
Рязанская маршрутка №66, ранее ходившая от ОАО «Тяжпрессмаш» до ДПР-5, продлила маршрут. Теперь 66-я будет курсировать от ЗАО «Русская кожа» до ДПР-5. Соответствующе постановление за подписью замглавы администрации Рязани Владимира Бурмистрова.
Таким образом, к маршруту добавятся следующие остановки:
- ЗАО «Русская кожа»;
- Комбайновый завод;
- Дягилевская ТЭЦ.
Протяженность маршрута вместо 19,8 км составит 23,12 километров.
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ИСТОЧНИК KP.RU