Под Рязанью сняли на видео лося, перебегавшего дорогу

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:47:36+03:00

За последний год это уже первый случай, когда животное видят вблизи и в черте города

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25 февраля видеорегистратор снял лося, перебегающего дорогу под Рязанью. Видео выложила в паблике «Новости Рязани ВКонтакте» рязанка Юлия Шаламова.

«Выскочил лось на дорогу рядом с Рязанью. Хочу сказать, будьте чуть поаккуратнее, люди. Ночью такой выскочит, и не успеешь затормозить», — говорится в сообщении.

Напомним, летом прошлого года лося заметили в самой Рязани, в районе дома №12 по улице Колхозной. Позвонившая в МЧС из этого дома жительница сообщила, что видит животное из своего окна. На место выехали сотрудники рязанского МЧС, но лося не обнаружили (читать подробнее).

Лось перебегает дорогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU