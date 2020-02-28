Под Рязанью сняли на видео лося, перебегавшего дорогу
25 февраля видеорегистратор снял лося, перебегающего дорогу под Рязанью. Видео выложила в паблике «Новости Рязани ВКонтакте» рязанка Юлия Шаламова.
«Выскочил лось на дорогу рядом с Рязанью. Хочу сказать, будьте чуть поаккуратнее, люди. Ночью такой выскочит, и не успеешь затормозить», — говорится в сообщении.
Напомним, летом прошлого года лося заметили в самой Рязани, в районе дома №12 по улице Колхозной. Позвонившая в МЧС из этого дома жительница сообщила, что видит животное из своего окна. На место выехали сотрудники рязанского МЧС, но лося не обнаружили (читать подробнее).
Лось перебегает дорогу.
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ИСТОЧНИК KP.RU