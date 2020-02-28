Несколько десятков домов Рязани останутся без электричества

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:18:03+03:00

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28 февраля в Рязани несколько десятков домов останутся без электричества, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения электроснабжения – валка аварийных деревьев.

В пятницу с 09:30 до 15:30 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Роща, д. 2, д. 2а, д. 2б, д. 2в, дома с 6 по 60 (четная сторона).

Работы по валке деревьев будут проводить работники Дирекции благоустройства города.

Напомним, 27 февраля из-за работ на воздушной линии в Рязани без электричества остались несколько улиц, кроме того, не работали светофоры на двух перекрестках.

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ИСТОЧНИК KP.RU