27 Февр. 2020 2020-02-27T10:22:48+03:00

В четверг на дорогах Рязани отключат два светофора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за плановых работ электричества не будет на трех улицах города

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27 февраля в Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – плановые работы.

В четверг с 09:30 до 18:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Строителей, д. 1, д. 1а, д. 3, д. 5. Кроме того, не будет работать светофор на перекрестке улиц Островского и Высоковольтной.

В четверг с 13:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Черновицкая, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 21 корп. 1;

- ул. Гоголя д. 39, д. 37а (д/сад №136). Кроме того, не будет работать светофор на перекрестке улиц Черновицкой и Гоголя.

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ИСТОЧНИК KP.RU