В четверг на дорогах Рязани отключат два светофора
27 февраля в Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – плановые работы.
В четверг с 09:30 до 18:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Строителей, д. 1, д. 1а, д. 3, д. 5. Кроме того, не будет работать светофор на перекрестке улиц Островского и Высоковольтной.
В четверг с 13:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Черновицкая, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 21 корп. 1;
- ул. Гоголя д. 39, д. 37а (д/сад №136). Кроме того, не будет работать светофор на перекрестке улиц Черновицкой и Гоголя.
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ИСТОЧНИК KP.RU