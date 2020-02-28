28 Февр. 2020 2020-02-28T07:08:12+03:00

У охранника ЧОП в поезде под Рязанью украли служебный пистолет. Фото: Иван ВИСЛОВ

Мужчину задержали в этот же день. Он полностью признал вину в хищении огнестрельного оружия

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В Сасовский районный суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Самарской области, обвиняемого в хищении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Об этом сообщает Рязанская транспортная прокуратура.

Следствие установило, что утром 1 августа 2019 года обвиняемый, будучи пассажиром поезда, украл у соседа по купе - охранника ЧОП, служебный огнестрельный пистолет ИЖ-71 и восемь патронов к нему. Вечером этого же дня мужчину задержали полицейские.

Во время следствия обвиняемый вину полностью признал. В ближайшее время его судьбу решит суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU