У охранника ЧОП в поезде под Рязанью украли служебный пистолет
В Сасовский районный суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Самарской области, обвиняемого в хищении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Об этом сообщает Рязанская транспортная прокуратура.
Следствие установило, что утром 1 августа 2019 года обвиняемый, будучи пассажиром поезда, украл у соседа по купе - охранника ЧОП, служебный огнестрельный пистолет ИЖ-71 и восемь патронов к нему. Вечером этого же дня мужчину задержали полицейские.
Во время следствия обвиняемый вину полностью признал. В ближайшее время его судьбу решит суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU