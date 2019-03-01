В горевшей квартире на улице Молодцова обнаружили труп рязанца с огнестрельным ранением
Днем 28 февраля в одной из квартир по улице Молодцова в Рязани обнаружили труп 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном Следственном комитете. Сообщение о найденном трупе поступило от МЧС, которые выезжали по месту жительства мужчины для тушения пожара.
Известно, что погибший проживал один и злоупотреблял алкоголем. Рядом с трупом лежал «обрез» от охотничьего ружья.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, — рассказывает старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального СК Анжелика Евдокимова. — По предварительным данным, мужчина сам поджег квартиру и заперся изнутри. Основная версия — суицид, но следователи проведут тщательную проверку, чтобы досконально установить все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU