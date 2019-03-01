2019-03-01T13:27:25+03:00
Происшествия

В горевшей квартире на улице Молодцова обнаружили труп рязанца с огнестрельным ранением

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа
Александр РАДЫГИН
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Днем 28 февраля в одной из квартир по улице Молодцова в Рязани обнаружили труп 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном Следственном комитете. Сообщение о найденном трупе поступило от МЧС, которые выезжали по месту жительства мужчины для тушения пожара.

Известно, что погибший проживал один и злоупотреблял алкоголем. Рядом с трупом лежал «обрез» от охотничьего ружья.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, — рассказывает старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального СК Анжелика Евдокимова. — По предварительным данным, мужчина сам поджег квартиру и заперся изнутри. Основная версия — суицид, но следователи проведут тщательную проверку, чтобы досконально установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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