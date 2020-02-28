На месте троллейбусного депо №1 хотят построить трехэтажную школу

28 Февр. 2020 2020-02-28T06:29:19+03:00

Новое образовательное учреждение может появиться на улице Дзержинского. Все близлежащие школы уже переполнены

Изменить размер текста: A A

27 февраля в Рязани прошли публичные слушания по строительству школы на месте недействующего троллейбусного депо №1, расположенного по улице Дзержинского, 21. Об этом сообщается в группе «Рязанский троллейбус».

На слушаниях предлагалось перевести указанную территорию из многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения в зону образовательных учреждений.

Инициировал изменения начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Дмитрий Донсков. По его словам, на муниципальном участке в 2,7 га планируют разместить трехэтажную школу на 1100 мест со стадионом.

Как отметил чиновник, так как соседние школы переполнены, новое образовательное учреждение колоссально улучшит ситуацию в Горроще.

Предполагается, что школа и ее территория займут весь участок и никакое другое его использование, включая коммерческую застройку, не предусмотрены.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Любимов поручил искать другое место для строительства школы в Кальном

По словам губернатора, если понадобятся дополнительные деньги, то правительство области их выделит (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU