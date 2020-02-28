На месте троллейбусного депо №1 хотят построить трехэтажную школу
27 февраля в Рязани прошли публичные слушания по строительству школы на месте недействующего троллейбусного депо №1, расположенного по улице Дзержинского, 21. Об этом сообщается в группе «Рязанский троллейбус».
На слушаниях предлагалось перевести указанную территорию из многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения в зону образовательных учреждений.
Инициировал изменения начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Дмитрий Донсков. По его словам, на муниципальном участке в 2,7 га планируют разместить трехэтажную школу на 1100 мест со стадионом.
Как отметил чиновник, так как соседние школы переполнены, новое образовательное учреждение колоссально улучшит ситуацию в Горроще.
Предполагается, что школа и ее территория займут весь участок и никакое другое его использование, включая коммерческую застройку, не предусмотрены.
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По словам губернатора, если понадобятся дополнительные деньги, то правительство области их выделит (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU