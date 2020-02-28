2020-02-28T06:29:19+03:00
Общество

На месте троллейбусного депо №1 хотят построить трехэтажную школу

Новое образовательное учреждение может появиться на улице Дзержинского. Все близлежащие школы уже переполнены
Яков РЫКОВ
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Фото: КП-Рязань.Фото: КП-Рязань.
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27 февраля в Рязани прошли публичные слушания по строительству школы на месте недействующего троллейбусного депо №1, расположенного по улице Дзержинского, 21. Об этом сообщается в группе «Рязанский троллейбус».

На слушаниях предлагалось перевести указанную территорию из многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения в зону образовательных учреждений.

Инициировал изменения начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Дмитрий Донсков. По его словам, на муниципальном участке в 2,7 га планируют разместить трехэтажную школу на 1100 мест со стадионом.

Как отметил чиновник, так как соседние школы переполнены, новое образовательное учреждение колоссально улучшит ситуацию в Горроще.

Предполагается, что школа и ее территория займут весь участок и никакое другое его использование, включая коммерческую застройку, не предусмотрены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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