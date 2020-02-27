В Рязани выступит известный шансонье Эдуард Изместьев

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:34:08+03:00

Известный также под псевдонимом Андрей Бандера певец приезжает в наш город с новой концертной программой и старыми хитами

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9 марта в Рязанской областной филармонии выступит Эдуард Изместьев (известный также под псевдонимом Андрей Бандера) — певец, композитор и исполнитель, радующий своим творчеством поклонников с 2004.

Эдуард Изместьев - один из любимых всеми поколениями артист, постоянный гость фестивалей «Шансон года», «Эх, Разгуляй!», «Славянский базар», приезжает в Рязань с новой концертной программой. Два часа живого звука, любимые хиты «Ивушки», «Клен», «Голуби», «Окольцованная птица», «Шереметьево» и, конечно же, общение с залом!

Зрители смогут насладиться живым исполнением уже полюбившихся и новых хитов, оставляющих незабываемое впечатление русских песен свободолюбивой души и открытого сердца. Любой из концертов этого удивительного артиста всегда событие, которое его поклонники с нетерпением ждут каждый год. Необыкновенный тембр голоса, проникающий в сердце, и невероятное разнообразие образов покоряют слушателей пришедших на его концерт с первого раза и навсегда!

В концерте этого артиста каждая песня для души.

Подарите себе и близким, незабываемый вечер красивых песен, наполненных водоворотом эмоций и чувств популярного исполнителя!

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести на портале единого билетного пространства.

Возрастной ценз 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU