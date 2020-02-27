2020-02-27T18:01:08+03:00
Звезды

Рязань зажигает огни «Парада звезд 80-х»!

Со сцены МКЦ в живом исполнении прозвучат любимые миллионами хиты ретро-коллективов
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6 марта в МКЦ состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х».

По словам музыкальных критиков, это единственный проект на просторах бывшего СССР, участники которого являются солистами (именно солистами, а не клавишниками и гитаристами) настоящих («золотых») составов ретро-коллективов! Причем все солисты поют вживую. К сожалению, в России больше аналогичных проектов нет.

Впервые участие в нашем проекте принимает легенда, любимец миллионов, заслуженный артист России, Сергей Беликов (экс-солист ансамблей «Аракс», «Самоцветы»). «Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые», «Живи, родник» и многие другие шлягеры, слушая которые невозможно сдержать эмоций, в исполнении мэтров эстрады прозвучат в МКЦ. В концерте примут участие: заслуженный артист России Сергей Беликов, заслуженный артист Белоруссии, экс-солист ансамбля «Песняры» Анатолий Кашепаров, экс-солист ВИА «Синяя птица» Евгений Войнов, экс-солист ВИА «Песняры» Михаил Долотов...

Прозвучат такие бессмертные хиты, как «Не надо печалиться», «Не забывай», «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Моя любовь жива», «Так вот какая ты», «Три аккорда», «Не уходи», «Вологда», «Беловежская пуща», «Алеся», «Мир не прост», «Люди встречаются, люди влюбляются...», «Я вспоминаю», «Мечта сбывается» и многие другие.

Одним словом, зрителей ждет волшебная сказка, праздник настоящей живой музыки, который нельзя пропустить.

Начало концерта в 19-00. Стоимость билетов - от 700 руб.

Телефон для справок: 8-800-250-92-80 (звонок по РФ бесплатный). Сайт: paradzvezd80.ru

Возрастное ограничение 6+. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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