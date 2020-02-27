В пяти детских садах Рязани откроют пристройки для яслей
В ближайшее время в Рязани откроют новые сады и пристройки-ясли для малышей, сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, в этом учебном году для детей в возрасте от 1 до 2 лет уже открыли восемь дополнительных групп в пяти детсадах - №№6, 12, 13, 122, 154.
Кроме того, к началу 2020-2021 учебного года откроют пристройки-ясли еще в пяти детских садах - №№22, 108, 112, 125, 140 на 400 мест.
«Готовится к открытию детский сад №37 в микрорайоне Олимпийский городок. В трехэтажном здании на площади свыше 5167 кв. метров разместят 12 групп. Направление детей началось в феврале», — говорится в сообщении.
По информации властей, в 2020 году в микрорайоне ДПР-7 планируется строительство детского сада на 290 мест, а также проектирование детского сада в микрорайоне Кальное.
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ИСТОЧНИК KP.RU