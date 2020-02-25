2020-02-25T14:39:34+03:00
Общество

Власти Рязани рассказали, что произойдет с детсадами в Дягилеве

Сейчас во всех дошкольных учреждениях много вакантных мест. Один из садов придется реорганизовать
Яков РЫКОВ
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Фото: мионбразования Рязанской области.Фото: мионбразования Рязанской области.
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Администрация Рязани рассказала, что произойдет с детскими садами в Дягилеве, отвечая на вопросы местных жителей по поводу сокращения воспитателей.

По словам чиновников, в микрорайоне Дягилево работают три детских сада, которые находятся в шаговой доступности друг от друга: детсад №5 (улица Белякова, 6), детсад №14 (улица Забайкальская, 7) и детсад №31 (улица Белякова, 26а).

На февраль 2020 года во всех детских садах микрорайона «есть большое количество вакантных мест в действующих группах, в том числе для детей раннего возраста». Кроме того, в детсаду №31 имеется резерв помещений для открытия дополнительных групп.

«В настоящее время для повышения качества образования решено реорганизовать детский сад №31, присоединив к нему детский сад №5, при этом переводить детей из здания детского сада №5 и закрывать действующие в нем группы не планируется», — говорится в сообщении.

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Возведение всех новых объектов распланировано на два года (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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