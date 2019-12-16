За счет пристроек к детсадам Рязани в них появится еще 1,5 тысячи мест

СЕГОДНЯ 18:17 2019-12-16T18:17:41+03:00

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16 декабря в Рязанской городской Думе прошло заседание комитета по социальным вопросам. В числе прочих тем, депутаты ознакомились и с планами по увеличению числа мест в детских садах, сообщает пресс-служба гордумы.

Сейчас в облцентре идет строительство учреждения на 220 мест на улице Зубковой. Будущей весной, по информации горадминистрации, начнется строительство детсада на 290 мест в 7-м микрорайоне Песочни.

Одновременно будут возводить и пристройки к пяти детсадам. Это №№ 22, 108, 112, 125 и 140. Каждая из них рассчитана на 80 малышей. Проектная документация по детсаду в микрорайоне Семчино сейчас проходит проверку у экспертов.

В период с 2020 по 2021 год планируют строительство четырех аналогичных пристроек к учреждениям №№ 10, 76, 110 и 149.

Что касается яслей, то их – сразу шесть штук – хотят сделать в 2021 году. В виде пристроек на 60 мест к детским садам №131 и №147. Еще четыре пристройки, но уже каждая на 80 мест, запланированы в садиках №№ 7, 99, 121 и 136.

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ИСТОЧНИК KP.RU