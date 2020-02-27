Из рязанской колонии-поселения сбежал заключенный

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:38:44+03:00

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26 февраля сотрудники УФСИН по Рязанской области узнали о пропаже осужденного за кражу мужчины. Отбывающий наказание на участке колонии-поселения при ИК-2 преступник работал там грузчиком. Он без разрешения покинул исправительное учреждение и направился в неизвестном направлении.

Как пояснили в пресс-службе регионального УФСИН, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны и могут свободно передвигаться по территории ИК и даже покидать ее. Также отбывающие там наказание могут носить гражданскую одежду иметь при себе деньги и ценные вещи.

В тот же день покинувшего ИК-2 осужденного задержали. Теперь, скорее всего, суд изменит ему режим содержания на более строгий.

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ИСТОЧНИК KP.RU