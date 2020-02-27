2020-02-27T10:05:50+03:00
Звезды

Ребенка звезды «Дом-2» зарегистрировали в главном ЗАГС Рязанской области

Сэм Селезнев познакомился с будущей женой и матерью своего сына Юлией через три года после ухода с телепроекта
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: ГУ ЗАГС по Рязанской области.Фото: ГУ ЗАГС по Рязанской области.
Изменить размер текста:

26 февраля во Дворце торжеств Рязани зарегистрировали рождение сына у известного шоумена и участника телепроекта «Дом-2» Сэма Селезнева и его супруги Юлии. Об этом сообщает главное управление ЗАГС по Рязанской области.

Сэм Селезнев познакомился с Юлией через три года после ухода с проекта «Дом-2». Девушку он встретил в Рязани, когда проезжал через наш город во время очередного тура. Семь пара проверяла чувства, а потом поженились. Свадебное торжество прошло на родине шоумена в Краснодаре, ну а рождение сына Тимофея зарегистрировали в Рязани.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Шесть рязанских красавиц выступили на неделе моды в Милане

Модели продемонстрировали лучшие наряды от Sara Onsi, Hanna Moore, Grace_grazaidimiceli, Valiosa и других кутюрье (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексея Розвезева уволили с должности руководителя рязанского УРТ
Из рязанской колонии-поселения сбежал заключенный
Рязаньстат подсчитал стоимость блинов в регионе
В четверг на дорогах Рязани отключат два светофора
Ребенка звезды «Дом-2» зарегистрировали в главном ЗАГС Рязанской области
Полиция ищет мошенника, снявшего со счета рязанки 245 тысяч рублей
В центре Сасова иномарка во время обгона влетела в МАЗ
УРТ решило взять на себя изготовление персональных карт водителей
Ушел из жизни главный судья рязанской НХЛ Сергей Козырев
В четверг в Рязани массово отключат воду – более 40 улиц
«Ростелеком» бесплатно предоставит ветеранам войны домашние телефоны
Водителей УРТ обязали за свой счет купить личные карты
Люцифер победил! Судейская комиссия отдала победу рязанскому бойцу ММА
Любимов поручил искать другое место для строительства школы в Кальном
На улице Маяковского с балкона рухнул металлический каркас
Рязанку с незаживающей раной спасли, проведя три операции за сутки
На улице Молодцова под машину попала пожилая рязанка
Сорокина: Рязанцы собрали подписи за строительство школы в Лесопарке
Опрос о строительстве школы в Лесопарке завершился
В Рязани снова начнет работать маршрут №30
Поджегший гостя рязанец обвинен в покушении на убийство с особой жестокостью
Масленицу рязанцы отметят в ЦПКиО и Лесопарке
Умерла экс-сотрудница минэкономразвития Рязанской области
«Ростелеком» представляет интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR
Общий долг за капремонт в Рязанской области превысил 800 млн рублей
Лидер «Коррозии металла» научит рязанского бойца ММА играть на гитаре
В Рязани разыскиваются родственники красноармейцев, погибших во время войны