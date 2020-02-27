Ребенка звезды «Дом-2» зарегистрировали в главном ЗАГС Рязанской области

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:05:50+03:00

Сэм Селезнев познакомился с будущей женой и матерью своего сына Юлией через три года после ухода с телепроекта

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26 февраля во Дворце торжеств Рязани зарегистрировали рождение сына у известного шоумена и участника телепроекта «Дом-2» Сэма Селезнева и его супруги Юлии. Об этом сообщает главное управление ЗАГС по Рязанской области.

Сэм Селезнев познакомился с Юлией через три года после ухода с проекта «Дом-2». Девушку он встретил в Рязани, когда проезжал через наш город во время очередного тура. Семь пара проверяла чувства, а потом поженились. Свадебное торжество прошло на родине шоумена в Краснодаре, ну а рождение сына Тимофея зарегистрировали в Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU