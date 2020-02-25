Шесть рязанских красавиц выступили на неделе моды в Милане

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:27:54+03:00

Модели продемонстрировали лучшие наряды от Sara Onsi, Hanna Moore, Grace_grazaidimiceli, Valiosa и других кутюрье

Изменить размер текста: A A

С 18 по 24 февраля шесть рязанских моделей выступили на неделе моды в Милане, сообщает агентство Legacy. Всего от России в столице итальянского кутюра показали себя во всей красе одиннадцать красавиц.

Рязанки, участвовавшие 21 февраля в показе, представили одежду от следующих модных дизайнеров: Sara Onsi, Hanna Moore, Grace_grazaidimiceli, Valiosa, Mommydolls и Rasena.

Вот имена рязанских красавиц:

- Анна Симонова;

- Снежана Шепталина;

- Татьяна Трынкина;

- Дина Егорова;

- Мария Давыдова.

- Александра Смоликова.

Посмотреть фотографии рязанских моделей можно в группе «Комсомольская правда-Рязань».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Из болезненного ребенка — в самую красивую бабушку Европы

50-летняя рязанка Екатерина Егина, получившая титул «MRS Grangmama Europe», рассказала о своем детстве, хейтерах и деньгах на развлечения (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU