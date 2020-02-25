Шесть рязанских красавиц выступили на неделе моды в Милане
С 18 по 24 февраля шесть рязанских моделей выступили на неделе моды в Милане, сообщает агентство Legacy. Всего от России в столице итальянского кутюра показали себя во всей красе одиннадцать красавиц.
Рязанки, участвовавшие 21 февраля в показе, представили одежду от следующих модных дизайнеров: Sara Onsi, Hanna Moore, Grace_grazaidimiceli, Valiosa, Mommydolls и Rasena.
Вот имена рязанских красавиц:
- Анна Симонова;
- Снежана Шепталина;
- Татьяна Трынкина;
- Дина Егорова;
- Мария Давыдова.
- Александра Смоликова.
Посмотреть фотографии рязанских моделей можно в группе «Комсомольская правда-Рязань».
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ИСТОЧНИК KP.RU