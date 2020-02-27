27 Февр. 2020 2020-02-27T08:45:49+03:00

Полиция ищет мошенника, снявшего со счета рязанки 245 тысяч рублей.

Женщина сама назвала неизвестному по телефону все данные карты, а потом перевела все деньги на «резервный счет»

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В дежурную часть полиции обратилась 59-летняя рязанка, которая сообщила, что с ее банковской карты пропали все сбережения – 245 тысяч рублей.

Прибывшие к ней домой оперативники выяснили, что женщине позвонил незнакомец, который представился работником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что кто-то пытается перевести с ее счета деньги, и чтобы обезопасить сбережения, необходимо срочно передать ему данные банковской карты и следовать его дальнейшим указаниям.

Женщина строго выполняла все инструкции звонившего и перевела на «резервный счет», названный незнакомцем все деньги.

В настоящее время полиция устанавливает личность мошенника.

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ИСТОЧНИК KP.RU