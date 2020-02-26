2020-02-26T23:07:06+03:00
Общество

Ушел из жизни главный судья рязанской НХЛ Сергей Козырев

Региональное министерство спорта выразило соболезнования родным и близким покойного
Александр РАДЫГИН
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Фото: http://www.ryazan.nhliga.orgФото: http://www.ryazan.nhliga.org
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26 февраля на 75-м году жизни скончался Сергей Сергеевич Козырев, главный судья рязанской Ночной хоккейной лиги, сообщает региональное министерство спорта.

Вся жизнь Сергея Сергеевича была неразрывно связана со спортом. В январе 1964 года он дебютировал в официальном матче чемпионата Советского Союза по хоккею в рядах рязанского «Станкостроителя». Затем были годы службы в Вооруженных Силах, игры в чемпионате Москвы. После этого он возглавлял спортивный клуб «Электрон».

В 70-е годы началась судейская карьера Сергея Козырева. Он судил многие детские, юношеские, всесоюзные соревнования. Сергею Сергеевичу присвоено звание «Судьи республиканской категории» по хоккею.

С первых дней возникновения Ночной хоккейной Лиги Сергей Козырев - главный судья этих соревнований. Благодаря его принципиальной позиции судейство Отборочных этапов проходит на высоком уровне, что неоднократно отмечалось Правлением Лиги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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