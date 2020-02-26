Ушел из жизни главный судья рязанской НХЛ Сергей Козырев

26 Февр. 2020 2020-02-26T23:07:06+03:00

Изменить размер текста: A A

26 февраля на 75-м году жизни скончался Сергей Сергеевич Козырев, главный судья рязанской Ночной хоккейной лиги, сообщает региональное министерство спорта.

Вся жизнь Сергея Сергеевича была неразрывно связана со спортом. В январе 1964 года он дебютировал в официальном матче чемпионата Советского Союза по хоккею в рядах рязанского «Станкостроителя». Затем были годы службы в Вооруженных Силах, игры в чемпионате Москвы. После этого он возглавлял спортивный клуб «Электрон».

В 70-е годы началась судейская карьера Сергея Козырева. Он судил многие детские, юношеские, всесоюзные соревнования. Сергею Сергеевичу присвоено звание «Судьи республиканской категории» по хоккею.

С первых дней возникновения Ночной хоккейной Лиги Сергей Козырев - главный судья этих соревнований. Благодаря его принципиальной позиции судейство Отборочных этапов проходит на высоком уровне, что неоднократно отмечалось Правлением Лиги.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Умерла экс-сотрудница минэкономразвития Рязанской области

Светлана Логинова работала консультантом управления развития малого бизнеса и государственного регулирования (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU