Умерла экс-сотрудница минэкономразвития Рязанской области

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:42:17+03:00

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Ушла из жизни бывшая сотрудница министерства промышленности и экономического развития Рязанской области Логинова Светлана Вячеславовна. Минэкономразвития выразили соболезнования семье покойной и лично Логинову Игорю Николаевичу, аудитору Контрольно-счетной палаты Рязанской области, в связи с невосполнимой тяжелой утратой.

Светлана Логинова работала консультантом управления развития малого бизнеса и государственного регулирования министерства экономического развития и торговли Рязанской области. Ее супруг – Игорь Логинов, с 2008 по 2010 год возглавлял министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU