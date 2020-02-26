2020-02-26T09:42:17+03:00
Общество

Умерла экс-сотрудница минэкономразвития Рязанской области

Светлана Логинова работала консультантом управления развития малого бизнеса и государственного регулирования
Александр АРДЫГИН
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Умерла экс-сотрудница минэкономразвития Рязанской области Светлана Логинова.Умерла экс-сотрудница минэкономразвития Рязанской области Светлана Логинова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ушла из жизни бывшая сотрудница министерства промышленности и экономического развития Рязанской области Логинова Светлана Вячеславовна. Минэкономразвития выразили соболезнования семье покойной и лично Логинову Игорю Николаевичу, аудитору Контрольно-счетной палаты Рязанской области, в связи с невосполнимой тяжелой утратой.

Светлана Логинова работала консультантом управления развития малого бизнеса и государственного регулирования министерства экономического развития и торговли Рязанской области. Ее супруг – Игорь Логинов, с 2008 по 2010 год возглавлял министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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