На улице Маяковского с балкона рухнул металлический каркас

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:09:36+03:00

Залитая в цемент часть конструкции могла нанести серьезные увечья пешеходам. Благо, что никого на тротуаре не оказалось

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На улице Маяковского в дома №4 обрушилась часть балкона. Фотографию с места происшествия выложил рязанец Юрий Денисов в паблике «Типичная Рязань». Судя по снимку, с балкона на втором этаже отвалилась часть металлического каркаса, залитого в цемент. Только по счастливой случайности на тротуаре не оказалась людей.

Фото: Юрий Денисов | https://vk.com/tr_ryazan

Согласно данным Фонда капитального ремонта Рязанской области, дом №4 по улице Маяковского – 1951 года постройки. С 2016 по 2019 году в этом доме отремонтировали крышу, подвалы, фасады и водоотведение.

Как сообщил «Комсомолке» один из юристов, за состоянием балкона должен следить собственник жилья. Если квартира приватизирована, то ее владелец, если она находится в муниципальной собственности – то органы власти.

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Инцидент прокомментировали в администрации города (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU