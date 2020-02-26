На улице Маяковского с балкона рухнул металлический каркас
На улице Маяковского в дома №4 обрушилась часть балкона. Фотографию с места происшествия выложил рязанец Юрий Денисов в паблике «Типичная Рязань». Судя по снимку, с балкона на втором этаже отвалилась часть металлического каркаса, залитого в цемент. Только по счастливой случайности на тротуаре не оказалась людей.
Фото: Юрий Денисов | https://vk.com/tr_ryazan
Согласно данным Фонда капитального ремонта Рязанской области, дом №4 по улице Маяковского – 1951 года постройки. С 2016 по 2019 году в этом доме отремонтировали крышу, подвалы, фасады и водоотведение.
Как сообщил «Комсомолке» один из юристов, за состоянием балкона должен следить собственник жилья. Если квартира приватизирована, то ее владелец, если она находится в муниципальной собственности – то органы власти.
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ИСТОЧНИК KP.RU