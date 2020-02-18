В центре Рязани на автомобили рухнул кусок стены многоэтажки

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:17:21+03:00

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17 февраля на улице Профессора Никулина, 41 в Рязани большой кусок обшивки отвалился от стены многоэтажного дома и рухнул на припаркованные во дворе автомобили. Фото и видео с места происшествия опубликовал телеканал «Город».

Фото: vk.com/gorod62tv

К счастью, людей в этот момент рядом не оказалось. Основной удар принял на себя автомобиль Infinity, хозяин которого был на работе:

- Это, как минимум, перекрас и замена поврежденных частей. Пострадали капот, передний бампер, два крыла, свернуто зеркало заднего вида, помята крыша, - описал последствия автовладелец.

На вызов отреагировали полиция и МЧС. Кроме того, к дому выезжали сотрудники городского управления энергетики и ЖКХ:

- Ответственная за фасад организация - ТСЖ «Премьера-2». В жилищную инспекцию направлена информация о происшедшем, - прокомментировали инцидент в пресс-службе администрации Рязани.

Обрушился кусок стены.Источник - http://gorod62.tv/

ИСТОЧНИК KP.RU