Рязанку с незаживающей раной спасли, проведя три операции за сутки

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:20:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязани в Областной клинической больнице спасли пациентку с поражением сосудов головного мозга и ноги. Об этом клиническом случае медики говорят, что он сложный и неординарный, так как для излечения пришлось выполнить три операции в течение суток.

А началось все с раны голени, которая не заживала у женщины больше полугода. Чаще всего это бывает связано с атеросклерозом сосудов нижних конечностей, но обследование показало, что дела обстоят намного хуже…

- У пациентки были поражены два сосудистых бассейна. (…) Причем на нижней конечности проходимость была нарушена критически сразу в двух артериях - подвздошной и бедренной, - комментирует сосудистый хирург Сергей Виноградов.

По словам специалиста, необходимость трех операций установили сразу, только по очереди их проводить было нельзя: имелся риск потери конечности или даже инсульта. Что же сделали хирурги? Сначала без разрезов имплантировали пациентке стент, восстановив кровоток в подвздошной артерии, а затем прооперировали сразу два пораженных участка.

- Операция, когда хирурги одномоментно работали на двух сосудистых бассейнах, проведена впервые в Рязанской области, - цитирует заведующего отделением сосудистой хирургии Андрея Егорова пресс-служба минздрава. - Для профилактики инсульта из сонной артерии удалили атеросклеротическую бляшку, суживающую просвет артерии, на бедренной артерии установили шунт, то есть наложили обходной путь кровотока.

Теперь пациентка восстанавливается после операции и чувствует себя значительно лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU