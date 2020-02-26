2020-02-26T10:24:11+03:00
Происшествия

Поджегший гостя рязанец обвинен в покушении на убийство с особой жестокостью

Уголовное дело 33-летнего жителя деревни Хрущево передано в суд
Антон КОНОВАЛОВ
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33-летний житель Старожиловского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью. В своем доме в деревне Хрущево он едва не расправился с собутыльником.

По версии следствия, утром 10 мая двое мужчин, распивших спиртное, поссорились. Хозяин облил ноги гостя бензином и поджег. В это время в помещение зашел сосед, который потушил огонь и оказал помощь потерпевшему. Затем последнего доставили в больницу.

- В результате преступных действий потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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