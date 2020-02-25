2020-02-25T17:23:28+03:00
Общество

На «безопасные» переходы в Рязани потратят 32 млн. рублей - список

В списке 55 объектов. Это «зебры» возле школ либо места концентрации ДТП
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Опубликован список пешеходных переходов, которые, как пишет пресс-служба администрации Рязани, приведут в соответствие со «всеми требованиями безопасности». На эти мероприятия в 2020 году потратят более 32 миллионов рублей.

В представленном ниже списке 55 объектов. Большая их часть расположена вблизи школ, остальные, по статистике Госавтоинспекции, являются местами концентрации ДТП.

Что хотят сделать? Установить светящиеся дублирующие знаки «Пешеходный переход», перильные ограждения, электронные табло «Внимание, пешеход», мигающие желтым светофоры, а также искусственные неровности.

Список пешеходных переходов:

1. ул. Дзержинского, в районе БСМП;

2. ул. Гагарина, в районе д. №53 (поликлиника №6);

3. ул. Свободы - ул. Полонского (переход через ул. Свободы);

4. ул. Кальная – ул. Фирсова (переход через ул. Кальная);

5. ул. Островского, в районе д. №95;

6. проезд Яблочкова, в районе ООТ «МУП ДБГ»;

7. ул. Халтурина – ул. Матросова (переход через ул. Халтурина);

8. ул. Каширина, в районе пересечения с ул. Солнечной;

9. ул. Солнечная, в районе д. №1;

10. ул. Шереметьевская, в районе д. №9;

11. ул. Касимовское шоссе, в районе д. №5;

12. ул. Московское шоссе, в районе д. 12б (переход через ул. Мервинская);

13. ул. Октябрьская, в районе д. 45, д. 56;

14. ул. Есенина – ул. Садовая;

15. Первомайский проспект – ул. Дзержинского;

16. Первомайский проспект – ул. Типанова;

17. участок по Первомайскому проспекту от ул. Дзержинского до ул. Типанова;

18. ул. Гоголя – ул. Черновицкая;

19. ул. Горького – ул. Краснорядская – ул. Почтовая;

20. ул. Зубковой, д. 19;

21. ул. Октябрьская – ул. Пирогова (перекресток);

22. Школа-интернат №2 + Лицей №52, ул. Космонавтов, д. 11, д. 13;

23. л ицей №4, Соборная площадь, д. 15;

24. школа №8, пр. Щедрина, д. 14;

25. школа №14, ул. Электрозаводская, д. 56;

26. школа №15, ул. Лермонтова, д. 22;

27. многопрофильная школа №17 имени маршала А.И. Прошлякова, ул. Чкалова, д. 9а;

28. школа №19(25), ул. Островского, д. 24;

29. школа №21, ул. Белякова, д. 1а;

30. школа №22, ул. Керамзавода, д. 8а;

31. школа №23, ул. Вознесенская, д. 44;

32. школа №34, ул. Стройкова, д. 8б;

33. школа №36, ул. Лермонтова, д. 2;

34. школа №37, ул. Толстого, д. 5;

35. школа №38, ул. Связи, д. 17а;

36. школа №39, Первомайский проспект, д. 62 корп. 1;

37. школа №41, ул. Трудовая, д. 6/6;

38. школа №44, ул. Ленинского Комсомола, д. 13;

39. школа №45, ул. Пирогова, д. 11;

40. школа №46, ул. Карла Маркса, д. 4 корп. 1;

41. школа №48, ул. Октябрьская, д. 56а;

42. школа №49, ул. Предзаводская, д. 15;

43. школа №50, ул. Тимуровцев, д. 4;

44. школа №51, ул. Зубковой, д. 22а;

45. школа №54, пос. Мехзавода, д. 25;

46. школа №55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов, ул. Юбилейная, д. 24;

47. школа №58, ул. Интернациональная, д. 6;

48. школа №60, ул. Новаторов, д. 21а;

49. школа №61, ул. Новаторов, д. 21;

50. школа №64, ул. Черновицкая, д. 23а;

51. школа №67, ул. Тимакова, д. 7;

52. школа №69, Интернациональная, д. 27;

53. школа №71, ул. Зубковой, д. 29;

54. школа №73, ул. Кальная, д. 17;

55. школа №75, ул. Васильевский проезд, стр. 7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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