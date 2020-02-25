Рязанец снял на видео, как маршрутка ездит с неисправной дверью

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанец снял на видео незакрытую во время движения дверь маршрутного такси. Ролик появился в паблике «Подслушано в Рязани». Речь, по словам анонимного пользователя, идет о маршрутке №70 с госномером О343РВ62.

«Вот чего только не видел я в Рязани, но чтобы настолько плохо... Утренняя 70-я маршрутка. Сажусь в нее и вижу это. На просьбы решить это [проблему] водитель не реагирует. Ездить становится откровенно страшно», — говорится в сообщении.

Судя по видео, дверь в микроавтобусе закрывается, но примыкает не плотно, соответственно, остается большая щель.

Как сообщил «Комсомолке» водитель одного из автотранспортных предприятий, перед выходом в рейс, машина должна быть полностью исправна.

— В принципе, ничего опасного в этом нет, но как бы там ни было, дверь должна плотно закрываться на замок, всякие щели – исключены. В первую очередь, это нужно для безопасности пассажиров, — говорит водитель маршрутки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/762805" frameborder="0"></iframe> Неисправная дверь в рязанской маршрутке.Источник видео: "Подслушано в Рязани".

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На площади Театральной произошло жесткое ДТП с участием маршрутки

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и бригада медиков (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU