Рязанец снял на видео, как маршрутка ездит с неисправной дверью
Рязанец снял на видео незакрытую во время движения дверь маршрутного такси. Ролик появился в паблике «Подслушано в Рязани». Речь, по словам анонимного пользователя, идет о маршрутке №70 с госномером О343РВ62.
«Вот чего только не видел я в Рязани, но чтобы настолько плохо... Утренняя 70-я маршрутка. Сажусь в нее и вижу это. На просьбы решить это [проблему] водитель не реагирует. Ездить становится откровенно страшно», — говорится в сообщении.
Судя по видео, дверь в микроавтобусе закрывается, но примыкает не плотно, соответственно, остается большая щель.
Как сообщил «Комсомолке» водитель одного из автотранспортных предприятий, перед выходом в рейс, машина должна быть полностью исправна.
— В принципе, ничего опасного в этом нет, но как бы там ни было, дверь должна плотно закрываться на замок, всякие щели – исключены. В первую очередь, это нужно для безопасности пассажиров, — говорит водитель маршрутки.
Неисправная дверь в рязанской маршрутке.Источник видео: "Подслушано в Рязани".
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ИСТОЧНИК KP.RU