2020-02-25T16:14:30+03:00
Общество

Рязанец снял на видео, как маршрутка ездит с неисправной дверью

По словам пассажира, водитель не отреагировал на просьбы решить проблему
Яков РЫКОВ
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Фото: Подслушано в Рязани.Фото: Подслушано в Рязани.
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Рязанец снял на видео незакрытую во время движения дверь маршрутного такси. Ролик появился в паблике «Подслушано в Рязани». Речь, по словам анонимного пользователя, идет о маршрутке №70 с госномером О343РВ62.

«Вот чего только не видел я в Рязани, но чтобы настолько плохо... Утренняя 70-я маршрутка. Сажусь в нее и вижу это. На просьбы решить это [проблему] водитель не реагирует. Ездить становится откровенно страшно», — говорится в сообщении.

Судя по видео, дверь в микроавтобусе закрывается, но примыкает не плотно, соответственно, остается большая щель.

Как сообщил «Комсомолке» водитель одного из автотранспортных предприятий, перед выходом в рейс, машина должна быть полностью исправна.

— В принципе, ничего опасного в этом нет, но как бы там ни было, дверь должна плотно закрываться на замок, всякие щели – исключены. В первую очередь, это нужно для безопасности пассажиров, — говорит водитель маршрутки.

Неисправная дверь в рязанской маршрутке.Источник видео: "Подслушано в Рязани".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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