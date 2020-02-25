На пожаре в рязанской 12-этажке погибла женщина

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:51:39+03:00

Ее тело обнаружили в однокомнатной квартире, где произошло возгорание

Изменить размер текста: A A

Днем 24 февраля на улице 2-й Железнодорожной в Рязани произошло возгорание в 12-этажном доме. По этой причине из здания эвакуировали 10 человек.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, на вызов, поступивший в 13.03, выезжали 12 человек личного состава на четырех пожарных автомобилях.

В однокомнатной квартире, где огнем поврежден пол, они обнаружили тело женщины 1936 года рождения. Обстоятельства ее гибели устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU