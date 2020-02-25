2020-02-25T08:53:42+03:00
Политика

Рязанское правительство проведет выездное заседание в Шацке

На сей раз местных жителей о насущных проблемах на страничке губернатора не спросили
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Правительство Рязанской области 25 февраля проводит выездное заседание в Шацке. Перед этим – с 10.00 до 11.30 – в ФСК «Атлет» (ул. Комсомольская, 28) состоится личный прием граждан. Жителей района выслушают руководители исполнительных органов власти: региональных министерств, главных управлений и государственных инспекций.

Отметим, что губернатор Николай Любимов анонсировал предыдущие поездки на официальных страницах в соцсетях. У этих анонсов помимо информирования была еще одна важная цель: местное население могло в комментариях обратить внимание главы региона на насущные проблемы. Теперь людей такой возможности лишили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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