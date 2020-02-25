В Рязани узбек избил двух женщин-полицейских
Московский районный суд Рязани вынес приговор в отношении гражданина Узбекистана, обвиняемого в применении насилия в отношение полицейских, сообщает районная прокуратура.
Следствие и суд установили, что в полицию поступило сообщение о том, что мать четверых малолетних детей находится в пьяном состоянии. Две сотрудницы полиции приехали на адрес, чтобы забрать детей и поместить в специализированное учреждение.
В это время в квартире находился сожитель пьяной женщины – гражданин Узбекистана. Мужчина сначала кулаком в лицо ударил одну сотрудницу, а потом схватил вторую женщину-полицейского за волосы и стал дергать их, требуя, чтобы они покинули квартиру.
Суд признал узбека виновным и приговорил к двум годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.
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