Во вторник в Рязани потеплеет до 4 градусов тепла
Во вторник, 25 февраля, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью -4…+1°С, днем -1…+4ºС.
По данным УМЧС России по Рязанской области, во вторник радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории региона останутся в норме. Естественный радиационный фон 0,12-0,15 мкЗв/час (безопасный уровень радиации до 60 мкР/час). Общий уровень загрязнения воздуха - умеренный.
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ИСТОЧНИК KP.RU