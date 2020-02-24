24 Февр. 2020 2020-02-24T21:39:28+03:00

Во вторник в Рязани потеплеет до 4 градусов тепла. Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем возможны небольшие осадки, экологическая обстановка, по данным МЧС, будет устойчивой

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Во вторник, 25 февраля, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью -4…+1°С, днем -1…+4ºС.

По данным УМЧС России по Рязанской области, во вторник радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории региона останутся в норме. Естественный радиационный фон 0,12-0,15 мкЗв/час (безопасный уровень радиации до 60 мкР/час). Общий уровень загрязнения воздуха - умеренный.

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ИСТОЧНИК KP.RU