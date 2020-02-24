2020-02-24T21:39:28+03:00
Общество

Во вторник в Рязани потеплеет до 4 градусов тепла

Днем возможны небольшие осадки, экологическая обстановка, по данным МЧС, будет устойчивой
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Во вторник в Рязани потеплеет до 4 градусов тепла.Во вторник в Рязани потеплеет до 4 градусов тепла.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Во вторник, 25 февраля, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью -4…+1°С, днем -1…+4ºС.

По данным УМЧС России по Рязанской области, во вторник радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории региона останутся в норме. Естественный радиационный фон 0,12-0,15 мкЗв/час (безопасный уровень радиации до 60 мкР/час). Общий уровень загрязнения воздуха - умеренный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во вторник в Рязани потеплеет до 4 градусов тепла
Нужно было ехать на «Евровидение». Рязанский боец прокомментировал поражение на турнире по ММА
Чекист и Балерина: в Рязанской области завершились гонки на рысаках
Включите голову! Роман Путин высказался против строительства школы в Лесопарке
На «Водоканале» в Рязани произошло короткое замыкание – выезжало МЧС
Известная певица Нина Шацкая спела песню под рязанским снегопадом
Ходорковский отреагировал на новость об инвестициях в рязанский «Доширак»
Автомобиль «Яндекс.Такси» попал в ДТП в Рязани
За неделю в рязанских лесах застрелили шесть волков
Неравнодушная рязанка рассказала, как стала свидетелем ограбления
Под Рязанью автомобиль сбил пешехода
Рязанцы жалуются на сильный запах газа
Елена Сорокина поздравила рязанских мужчин с 23 февраля
В Рязани пустят с молотка имущество должников на 12 млн рублей
Председатель Рязгордумы поздравила защитников Отечества с праздником
В воскресенье погода в Рязанской области испортится
В рязанской спортшколе «Олимпиец» сменился директор
Крупную аварию на водопроводе в Рязани обещают устранить к вечеру
Один человек погиб и один пострадал на пожаре в Рязани
Рязанские метеорологи дали предварительный прогноз по половодью
Авария на водопроводе в Рязани: администрация рассказала о последствиях
Корейцы вложат в рязанский «Доширак» еще 1,5 млрд рублей
Рязанец, уснувший за рулем, вылетел на встречку и попал в ДТП
Облсуд вынес постановление в пользу ректора РГУ Андрея Минаева
«Зеленый сад» открыл шоу-румы ЖК «Еврокласс» в Кальном
Площадки для санавиации в Рязанской области появятся у семи больниц