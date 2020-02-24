2020-02-24T17:05:15+03:00
Спорт

Чекист и Балерина: в Рязанской области завершились гонки на рысаках

Соревнования проходили в Шацком районе. Участвовали в них 18 наездников из трех районов области
Яков РЫКОВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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22 февраля в Шацке прошли гонки рысаков. В соревнованиях участвовали 18 наездников из Сасовского, Пителинского и Шацкого районов.

Как отмечают специалисты, трасса была не из легких, но все наездники и лошади справились с заданиями, показали мастерство, сообщает издательство «Пресса».

В первом заезде победили:

- Марат Сулейманов на лошади Балерина — 1 место;

- Алексей Щепетков на жеребце Лексус — 2 место;

- Елена Бунова на лошади Мергель — 3 место.

Во втором заезде победили:

- Павел Дубков на жеребце Чекист – 1 место;

- Аладдин Мамедов на лошади Вероника – 2 место;

- Андрей Мелехов на лошади Лада – 3 место.

В третьем заезде победили:

- Александр Дубков на жеребце Лелике — 1 место;

- Виктор Лапшин на лошади Лора — 2 место;

- Анатолий Новиков на лошади Липа – 3 место.

В качестве призов участники получили грамоты и деньги, а все кони - по несколько десятков килограммов отборного овса.

Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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