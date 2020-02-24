Чекист и Балерина: в Рязанской области завершились гонки на рысаках
22 февраля в Шацке прошли гонки рысаков. В соревнованиях участвовали 18 наездников из Сасовского, Пителинского и Шацкого районов.
Как отмечают специалисты, трасса была не из легких, но все наездники и лошади справились с заданиями, показали мастерство, сообщает издательство «Пресса».
В первом заезде победили:
- Марат Сулейманов на лошади Балерина — 1 место;
- Алексей Щепетков на жеребце Лексус — 2 место;
- Елена Бунова на лошади Мергель — 3 место.
Во втором заезде победили:
- Павел Дубков на жеребце Чекист – 1 место;
- Аладдин Мамедов на лошади Вероника – 2 место;
- Андрей Мелехов на лошади Лада – 3 место.
В третьем заезде победили:
- Александр Дубков на жеребце Лелике — 1 место;
- Виктор Лапшин на лошади Лора — 2 место;
- Анатолий Новиков на лошади Липа – 3 место.
В качестве призов участники получили грамоты и деньги, а все кони - по несколько десятков килограммов отборного овса.
Фото: издательство "Пресса".
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