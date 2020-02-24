Чекист и Балерина: в Рязанской области завершились гонки на рысаках

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:05:15+03:00

Соревнования проходили в Шацком районе. Участвовали в них 18 наездников из трех районов области

Изменить размер текста: A A

22 февраля в Шацке прошли гонки рысаков. В соревнованиях участвовали 18 наездников из Сасовского, Пителинского и Шацкого районов.

Как отмечают специалисты, трасса была не из легких, но все наездники и лошади справились с заданиями, показали мастерство, сообщает издательство «Пресса».

В первом заезде победили:

- Марат Сулейманов на лошади Балерина — 1 место;

- Алексей Щепетков на жеребце Лексус — 2 место;

- Елена Бунова на лошади Мергель — 3 место.

Во втором заезде победили:

- Павел Дубков на жеребце Чекист – 1 место;

- Аладдин Мамедов на лошади Вероника – 2 место;

- Андрей Мелехов на лошади Лада – 3 место.

В третьем заезде победили:

- Александр Дубков на жеребце Лелике — 1 место;

- Виктор Лапшин на лошади Лора — 2 место;

- Анатолий Новиков на лошади Липа – 3 место.

В качестве призов участники получили грамоты и деньги, а все кони - по несколько десятков килограммов отборного овса.

Фото: издательство "Пресса".

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Серые хищники: в ермишинское село повадились волки

Местные жители боятся, что животные вновь будут нападать на домашних питомцев и скотину (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU