2020-02-24T13:19:56+03:00
Происшествия

На «Водоканале» в Рязани произошло короткое замыкание – выезжало МЧС

Происшествие случилось днем 23 февраля. Никто из людей не пострадал
Яков РЫКОВ
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Днем 23 февраля на муниципальном предприятии «Водоканал» произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Причина возгорания – короткое замыкание.

В результате происшествия повреждена стена одного из помещений, никто из людей не пострадал.

На месте возгорания работали десять пожарных и три спецавтомобиля.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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