На «Водоканале» в Рязани произошло короткое замыкание – выезжало МЧС
Днем 23 февраля на муниципальном предприятии «Водоканал» произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Причина возгорания – короткое замыкание.
В результате происшествия повреждена стена одного из помещений, никто из людей не пострадал.
На месте возгорания работали десять пожарных и три спецавтомобиля.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.
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ИСТОЧНИК KP.RU