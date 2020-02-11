Из горящей сауны в Рязани спасли двух человек

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:29:32+03:00

На ликвидацию пожара на улице Советской Армии выезжали более 20 сотрудников МЧС

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Вечером 10 февраля в МЧС поступила информация о пожаре на улице Советской Армии, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания повреждено (30 кв. метров) помещение сауны на первом этаже 4-этажного дома.

На ликвидацию пожара выезжали семь спецавтомобилей, 21 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Из горящей сауны пожарные спасли двух человек.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU